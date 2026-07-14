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"Левски" натиска "Борац", но не може да вкара (0:0), залогът е кръг II в Шампионската лига (На живо)

Симеон Демирев

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Шут на Сентейес в началото на срещата бе спасен от вратаря. СНИМКИ: ГЕОРГИ ПАЛЕЙКОВ И ГЕОРГИ КЮРПАНОВ

"Левски" и "Борац" (Баня Лука) играят при 0:0 в реванша от първия квалификационен кръг на Шампионската лига. В дома на "сините" - "Герена", има близо 18 хил.

Победителят в двойката ще стигне кръг II на най-комерсиалния турнир, което пък ще значи минимум плейоф в Лигата на конференциите.

Гостите от Босна започнаха много грубо срещата.
Гостите от Босна започнаха много грубо срещата.

Още от първата минута гостите от Босна започнаха с тежки ритници по адрес играчите на Хулио Веласкес. Само в рамките на 5 мин 3 пъти футболист бе "Левски" бе жестоко фаулиран, но картон не последва.

Иначе след 3 мин игра Сентейес бе изведен по диагонал на вратата на "Борац". Ударът на испанеца бе спасен от стража на гостите. Секунди по-късно Майкон стреля от границата на наказателното поле, но ударът му бе блокиран.

"Герена" се пръсна по шевовете за първия мач на "Левски" в Шампионската лига от 17 г. насам. СНИМКА: ГЕОРГИ КЮРПАНОВ
"Герена" се пръсна по шевовете за първия мач на "Левски" в Шампионската лига от 17 г. насам. СНИМКА: ГЕОРГИ КЮРПАНОВ

В 14-ата мин Армстронг-Око Флекс получи в наказателното поле след атака от дясно. Ирландецът се обърна и стреля, но топката излетя в аут.

Снимка: Георги Палейков
Снимка: Георги Палейков

Точно в 30-ата мин гостите от Баня Лука стигнаха до първия си удар по посока вратата на Вуцов. Стефан Савич, получи с гръб към вратата, обърна се, и стреля коварно, но топката премина встрани от гредата.

Положението пред вратата на шампиона на България сякаш вдъхна увереност на "Борац". Нов шут, този път на Санди Обринес, в 35-ата мин премина отново в страни от вратата на Вуцов.

След това до почивката обаче отново имаше един отбор на терена, и това бе "Левски". Удар на Сержиньо стреля излетя в аут отвъд границата на наказателното поле в 39-ата мин. 

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Донеслият равенството 1:1 при гостуването на "Борац" преди седмица Армстронг-Око Флекс е титуляр за "Левски" в реванша от първия предварителен кръг за Шампионската лига.

Пред пълните трибуни на стадион "Георги Аспарухов" в стартовия състав е и новото попълнение Алекс Сентейес.

Той и Око-Флекс заменят Давид Кусо и Акрам Бурас.

Титулярни състави:

Левски: Светослав Вуцов - Оливер Камдем, Кристиан Димитров, Никола Серафимов, Майкон -  Гашпер Търдин, Сержиньо, Алекс Сентейес -  Армстронг Око-Флекс, Евертон Бала, Рейналдо.

"Борац": Никола Четкович - Неманя Якшич, Паскуал Абел, Синиша Саничанин - Виктор Роган, Милош Йошич, Санди Огринец, Себастиан Ерера - Амер Хирош, Лука Юричич, Стефан Савич

Шут на Сентейес в началото на срещата бе спасен от вратаря. СНИМКИ: ГЕОРГИ ПАЛЕЙКОВ И ГЕОРГИ КЮРПАНОВ
Гостите от Босна започнаха много грубо срещата.
"Герена" се пръсна по шевовете за първия мач на "Левски" в Шампионската лига от 17 г. насам. СНИМКА: ГЕОРГИ КЮРПАНОВ
Снимка: Георги Палейков

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