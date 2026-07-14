Божидар Саръбоюков с уникален национален рекорд - 8,49 м в скока на дължина

Феноменалният Божидар Саръбоюков продължава да пренаписва историята на българската атлетика: европейският шампион в зала направи изумителните 8.49 метра в скока на дължина, с които триумфира на мемориалния турнир "Йорданка Аризанова" в Пловдив. За постижението на родния атлет съобщиха от пресцентъра на Българската федерация по лека атлетика.

Оттам посочват, че това е най-добрият резултат, постиган някога от българин в скока на дължина - както на открито, така и в зала.

Преди дни Саръбоюков скочи 8,36 м на Диамантената лига в Монако. Така той подобри националния рекорд на България в скока на дължина на открито. Сега атлетът вдигна летвата дори по-високо, като надскочи личния си рекорд на скока в зала. Досега 8,45 м бе както личния рекорд в зала на Саръбоюков, така и цялостно за българските лекоатлети.