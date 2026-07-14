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https://www.24chasa.bg/sport/article/23224705 www.24chasa.bg

Божидар Саръбоюков с уникален национален рекорд - 8,49 м в скока на дължина

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Божидар Саръбоюков Снимка: Startphoto.bg

Феноменалният Божидар Саръбоюков продължава да пренаписва историята на българската атлетика: европейският шампион в зала направи изумителните 8.49 метра в скока на дължина, с които триумфира на мемориалния турнир "Йорданка Аризанова" в Пловдив. За постижението на родния атлет съобщиха от пресцентъра на Българската федерация по лека атлетика.

Оттам посочват, че това е най-добрият резултат, постиган някога от българин в скока на дължина - както на открито, така и в зала.

Преди дни Саръбоюков скочи 8,36 м на Диамантената лига в Монако. Така той подобри националния рекорд на България в скока на дължина на открито. Сега атлетът вдигна летвата дори по-високо, като надскочи личния си рекорд на скока в зала. Досега 8,45 м бе както личния рекорд в зала на Саръбоюков, така и цялостно за българските лекоатлети.

Възпитаникът на Димитър Карамфилов вече е №3 в световната ранглиста за сезона. Пред него са единствено олимпийският и световен шампион Милтиадис Тентоглу от Гърция с 8,61 м и швейцарецът Симон Ехамен с 8,51 м. 

СНИМКА: БФЛА
СНИМКА: БФЛА

Божидар Саръбоюков
СНИМКА: БФЛА

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