Световният ни шампион Иван Иванов пречупи италианец в Пособланко

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Световният ни шампион за юноши за миналата година Иван Иванов (584-и в ранглистата на АТР) се класира за втория кръг на на турнира по тенис на твърди кортове от сериите "Чалънджър 75" в испанския град Пособланко с награден фонд от 97 640 евро.

17-годишният българин пречупи Масимо Джунта със 7:6 (5), 2:6, 7:5. Италианецът се намира със 155 позиции пред българския талант в световната ранглиста. Срещата продължи два часа и 28 минути.

Нашето момче навакса на два пъти пробив пасив, включително спаси сетбол при 5:6 в първия сет, който беше решен в тайбрек. В него Иванов поведе с 5:2, допусна изравняване при 5:5, но спечели следващите две точки, а с това и първата част.

Във втория сет Иванов изостана с 0:3, а в осмия гейм допусна още един пробив за крайното 2:6.

Третият, решителен сет вървеше без пробиви до 5:5, когато българинът нанесе своя удар, като спечели подаването на Джунта. След това Иванов затвори мача на собствен сервис още при третия си мачбол.

С успеха си Иван Иванов заработи шест точки за световната ранглиста, в която през тази седмица заема 584-ото място.

Във втория кръг българинът ще играе срещу №5 в схемата и №235 в света Оливър Крофорд (Великобритания).