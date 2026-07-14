Бивша на Григор Димитров ще закрива световното по футбол в неделя

С наближаването на края на най-голямото спортно събитие в историята - световното първенство по футбол 2026, започнаха да излизат подробности и за церемонията по закриването, която ще се проведе преди финала на стадион „Ню Йорк Ню Джърси" (извън световното известен като "Метлайф Стейдиъм") в неделя, 19 юли.

Звездното шоу ще включва изпълнения на бившата приятелка на Григор Димитров Никол Шерцингер, както и на Лаура Паузини, Роби Уилямс и iShowSpeed. Участие като специален гост ще вземе и холивудската звезда Том Круз.

Носителката на наградите „Еми", „Грами", „Оскар" и „Тони" Дженифър Хъдсън ще изпълни националния химн на Съединените щати.

Продуцирана в творческо партньорство с Balich Wonder Studio, церемонията по закриването според организаторите "ще отбележи страстта, емоцията и глобалния дух, които определиха 23-тото световно първенство по футбол на ФИФА: събитие, променящо играта, с участието на 48 отбора, което счупи рекорди и вдъхнови ново поколение момичета и момчета по целия свят да мечтаят".

Още артисти и специални гости ще бъдат обявени през следващите дни.

„Отразявайки духа на церемониите по откриването, които приветстваха света на най-великата сцена в Канада, Мексико и Съединените щати, церемонията по закриването ще завърши Световното първенство по футбол 2026 чрез музика, култура и футбол, преди да дадем старт на дългоочаквания мач, който ще короняса шампионите на този новаторски турнир", каза Хеймо Ширги, главен оперативен директор на световното.

Феновете на стадиона ще имат активна роля в шоуто и трябва да планират да пристигнат рано, тъй като церемонията по закриването започва в 13,30 ч местно време (20,30 българско), 90 минути преди началото на мача. Вратите отварят в 11 - четири часа преди началото на мача, когато ще започнат изпълненията, игрите с публиката и други,ги изненади.