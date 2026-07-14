Саръбоюков: Господ гледа! Радвам, че счупих рекорда пред българска публика

Голямата ни звезда в леката атлетика Божидар Саръбоюков бе много доволен, след като постави нов национален рекорд в дългия скок на открито на мемориалния турнир "Йорданка Аризанова" в Пловдив.

Европейският шампион в зала от Апелдоорн 2025 записа резултат от 8,49 метра в последния си шести опит и би предишното си постижение от 8,45 м.

"Доста време го чаках този рекорд това лято. Трябваше да се случи по-рано, но явно за всичко си има правилния момент. Както съм казвал винаги, трудът се отплаща рано или късно. Господ гледа и наистина се радвам, че го направих пред българска публика, за да изпитам тази емоция. Не е случайно, че се записах на това състезание няколко дни след Диамантената лига в Монако - за да докажа какво мога, защото там за съжаление не беше това, което исках.

В Монако бях разочарован, защото не усетих удоволствието от скоковете. Нямаше това, което усетих днес. Днес направих шест опита над осем метра. Мисля, че никога досега не съм го достигал в кариерата ми. Това е една хубава емоция.

Следващият ми старт на дълъг скок е направо европейското първенство в Бирмингам (в средата на август). Надявам се сега вече да отида по-уверен и да вярвам повече в себе си, след като постигнах този резултат. През зимата имах силен сезон, но лятото поради много причини тръгна зле.

Преди европейското обаче завършвам добре. Физически съм много добре. Затова и се записах тук да участвам, защото знаех на какво съм способен. Трябваше да изпълня няколко детайла технически. Не смятам, че и днес съм ги изпълнил на сто процента. Вярвам, че има какво още да гоним", коментира Саръбоюков.