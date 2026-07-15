ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Аржентина никога не е губила 1/2-финал на световно...

Времето София 20° / 20°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23225458 www.24chasa.bg

Испания изравни рекордната серия на Италия без загуба

1416
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Снимка: Ройтерс

Испания се класира за финала на световното, след като победи Франция на полуфинала с 2:0.

Така воденият от Луис де ла Фуенте състав нямат поражение в официални мачове от март 2023 г. насам, когато падна от Шотландия в квалификациите за Евро 2024 (0:2). Оттогава насам националният отбор на Испания е в серия от 37 поредни мача без загуба (28 победи и 9 равенства) и изравни рекорда на Италия.

В периода от септември 2018 г. до октомври 2021 г. под ръководството на Роберто Манчини "адзурите" също нямаха загуба в 37 срещи поред.

Снимка: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Мондиал 2026

Последно от

Списание .BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Как да мислим за парите си днес - вече не е важно каква е лихвата, а къде да инвестираме (Видео)