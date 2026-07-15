Испания изравни рекордната серия на Италия без загуба

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Испания се класира за финала на световното, след като победи Франция на полуфинала с 2:0.

Така воденият от Луис де ла Фуенте състав нямат поражение в официални мачове от март 2023 г. насам, когато падна от Шотландия в квалификациите за Евро 2024 (0:2). Оттогава насам националният отбор на Испания е в серия от 37 поредни мача без загуба (28 победи и 9 равенства) и изравни рекорда на Италия.

В периода от септември 2018 г. до октомври 2021 г. под ръководството на Роберто Манчини "адзурите" също нямаха загуба в 37 срещи поред.