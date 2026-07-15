Аржентина никога не е губила 1/2-финал на световно първенство

Не стига, че конспиративното облъчване за осигурена от ФИФА защита на световната титла за Аржентина вече струи повсеместно, но и традицията е на страната на южноамериканците.

Поне що се отнася до следващото стъпало, което трябва да прескочат Меси и компания на Мондиал 2026 - полуфинала срещу Англия.

За аржентинците това ще е 6-и сблъсък за влизане в решителния за световната купа двубой. До момента те нямат загуба, като и при 5-те случая са влезли във финала.

Началото на печелившата серия е поставено още на първия мондиал в Уругвай през 1930 г. Тогава Аржентина транжира с 6:1 САЩ. Губи обаче финала с 2:4 от домакините.

През 1978 г. “гаучосите” печелят първата си световна титла. Домашният за тях турнир обаче е проведен по друга формула с втора фаза с групи. Като победител в своята Аржентина среща този от другата - Нидерландия, и го бие с 3:1 във финала в Буенос Айрес след продължения.

Така аржентинците чакат за втория си полуфинал на световно цели 56 г. В Мексико съперник са белгийците. С попадения на великия Диего Марадона за 2:0 те са преодолени. Във финала следва 3:2 над ФРГ и втора титла на планетата за Аржентина.

4 г. по-късно идва болезнената и до днес за италианците загуба от Марадона и компания в полуфиналите след дузпи. Редовното време и продълженията в Неапол завършват 1:1. Аржентинците печелят при 11-метровите удари с 4:3. Във финала падат обаче от ФРГ с 0:1.

На Мондиал 2014 в Бразилия Аржентина също минава през дузпи след 0:0 и 4:2 над Нидерландия, за да стигне до финала. И отново идва загуба с 0:1 от Германия.

Преди 4 г. в Катар Лео Меси и колегите му бяха категорични в полуфинала срещу Хърватия - 3:0, за да стигнат с дузпи срещу Франция до третата си световна титла.