Гидженов ще свири столичното дерби "Славия" - ЦСКА

Радослав Гидженов ще е главен съдия на столичното дерби между "Славия" и ЦСКА в първия кръг от първенството. Срещата е на стадиона в "Овча купел" от 19,15 ч в понеделник.

Всич наряди от кръга в Първа лига:

17 юли 2026 г., петък, 19:00 часа

ФК Спартак 1918 - ФК ЦСКА 1948

ГС: Любослав Бисеров Любомиров, АС1: Дарин Василев Иванов, АС2: Георги Любомиров Минев

4-ТИ: Георги Георгиев Новачев, ВАР: Геро Георгиев Писков, АВАР: Мартин Иванов Марков, СН: Станислав Георгиев Тодоров

17 юли 2026 г., петък, 21:15 часа

ПФК Левски - ФК Дунав Русе

ГС: Кристиян Николов Колев, АС1: Йордан Петров Петров, АС2: Станимир Емилов Трифонов

4-ТИ: Кристина Георгиева Георгиева, ВАР: Мартин Живков Великов, АВАР: Красимир Маргаритов Кръстев, СН: Никола Петров Джугански

18 юли 2026 г., събота, 19:00 часа

ПФК Септември Сф - ПФК Арда Кърджали 1924

ГС: Венцислав Георгиев Митрев, АС1: Дениз Пиринов Соколов, АС2: Иво Николаев Колев

4-ТИ: Димо Стоянов Димов, ВАР: Георги Димитров Давидов, АВАР: Михаел Петков Павлов, СН: Ангел Любенов Ангелов

18 юли 2026 г., събота, 21:15 часа

ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Локомотив Пловдив

ГС: Мариян Георгиев Гребенчарски, АС1: Георги Пламенов Тодоров, АС2: Светослав Станимиров Стойчев

4-ТИ: Георги Георгиев Спасов, ВАР: Драгомир Димитров Драганов, АВАР: Кристиян Младенов Тодоров, СН: Камен Михайлов Алексиев

19 юли 2026 г., неделя, 19:30 часа

ПФК Ботев Враца - ПФК Черно море

ГС: Георги Николов Кабаков, АС1: Мартин Веселинов Маргаритов, АС2: Мартин Емилов Венев

4-ТИ: Денислав Йорданов Сталев, ВАР: Никола Антонов Попов, АВАР: Християна Красимирова Гутева, СН: Йордан Костадинов Иванов

20 юли 2026 г., понеделник, 19:15 часа

ПФК Славия - ЦСКА

ГС: Радослав Петров Гидженов, АС1: Мирослав Максимов Иванов, АС2: Георги Йорданов Дойнов

4-ТИ: Георги Петров Стоянов, ВАР: Станимир Лозанов Тренчев, АВАР: Геро Георгиев Писков, СН: Валентин Желев Добрев

20 юли 2026 г., понеделник, 21:30 часа

ПФК Ботев АД - Локомотив София

ГС: Димитър Димитров Димитров, АС1: Тодор Василев Вуков, АС2: Марио Георгиев Данаилов

4-ТИ: Тодор Недялков Киров, ВАР: Волен Валентинов Чинков, АВАР: Антонио Тодоров Антов, СН: Цветан Кръстев Кръстев