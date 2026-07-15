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Зидан сменя Дешан начело на Франция

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Зинедин Зидан

Зинедин Зидан ще бъде селекционер на френския национален отбор, обяви журналистът Фабрицио Романо в социалните мрежи.

"Петлите" загубиха с 0:2 от Испания на полуфиналите на световното и ще играят за третото място. След турнира Дидие Дешан, който заемаше поста в продължение на 14 години, ще се оттегли от тима.

54-годишният Зидан за последно беше треньор на "Реал" от 2019 до 2021 година и отново от 2016 до 2018 година. Под негово ръководство "белите" спечелиха три пъти Шампионската лига, два пъти испанското първенство и Суперкупата на страната.

Зинедин Зидан
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