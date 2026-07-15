"Лудогорец" върна младежки национал от Англия за първи трансфер на Томас Райс

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Младежкият национал Михаил Полендаков е футболист на "Лудогорец". Защитникът се присъедини към 14-кратните шампиони преди десет дни, като вчера българският клуб финализира сделката с английския "Шефилд Юнайтед".

19-годишният десен бек ще играе в Разград под наем с опция за закупуване.

„За мен е чест да бъда футболист на "Лудогорец". Надявам се да се адаптирам бързо в състава и да помогна на отбора в борбата му за трофеите", заяви Михаил Полендаков.

Той е един от най-перспективните български футболисти на своя пост. В кариерата си досега има 39 мача за представителния отбор на "Септември", а след трансфера си в "Шефилд Юнайтед" записа и две участия за английския тим. Той е и част от младежкия национален отбор на България, като е играл и за всички юношески формации.

Полендаков се явява първи трансфер на новия треньор на "Лудогорец" Томас Райс.