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Почивката във финала на световното по американски модел може да е и 30 минути

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Снимка: Ройтерс

Почивката между двете полувремена на финала на световното първенство по футбол в неделя ще продължи повече от обичайните 15 минути заради първото по рода си шоу на полувремето по модела на това от Супербоул в американския футбол.

Паузата може да бъде между 20 и 30 минути.

Мадона, Шакира, Джъстин Бийбър, "Колдплей" и корейската поп група BTS са сред изпълнителите.

Правилата на Международния съвет на футболните асоциации гласят, че играчите трябва да получат не по-малко от 15 минути почивка на полувремето на даден мач. Времетраенето на почивката може да бъде променено единствено с разрешение на съдията.

От ФИФА заявиха, че шоуто на стадион "МетЛайф" в Ийст Ръдърфорд, Ню Джърси ще представлява поглед назад към мондиала в САЩ, Мексико и Канада, който започна на 11 юни.

Снимка: Ройтерс

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