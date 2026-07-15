ФБР обяви пълна мобилизация за Англия – Аржентина

ФБР обяви код “червено” за полуфинала Англия - Аржентина в Атланта, като го обяви за “изключително опасен”. Полицията и всички правоохранителни органи в най-големия град на щата Джорджия са на крак, като е поискана и помощ от други окръзи.

Всичко е заради тежките отношения между двете държави и кървавите им мачове на световни първенства.

Очаква се аржентинците да имат преимущество на трибуните на един от най-модерните стадиони в света. Той е и единственият, който запази името на спонсора си “Мерцедес” по време на световното първенство, след като се оказа, че трябва едва ли не да се демонтира покривът, за да се махне емблемата на производителя на автомобили, а той тежи няколкостотин тона.

На всичко отгоре точно преди полуфинала министърът на външните работи в Буенос Айрес Пабло Кирно нажежи обстановката, като в специална статия поиска обратно Малвинските острови, които англичаните държат под името Фолкландски. “Дължим това на нашата памет и нашите деди”, написа той.

Между 2 април и 14 юни 1982 година Аржентина и Великобритания водеха кървава война за островите, които са от изключително стратегическо значение. В крайна сметка англичаните запазиха властта си, след което проведоха и референдум, в който 96% от населението подкрепиха лоялността си към короната.

Тогава аржентинците атакуваха освен Фолкландските острови и Южно Сандвичевите острови и Островите на Южна Джорджия. И сега съдбата на националните отбори ще се реши в американския щат Джорджия.

Аржентинците дразнят от самото начало на световното, като след всяка победа пеят една песен в съблекалнята, в която се казва “За Малвините, за Диего и за последната на Лео”. И от това англичаните полудяват. Те дори пуснаха жалба до ФИФА, но от световната федерация я отклониха.

Аржентина изненада всички, като поиска да играе с резервния тъмносин екип срещу англичаните от суеверие. С него имат две победи на световно над британците, включително и онази с “Божията ръка” на Диего Марадона и двубоя през 1998 г., когато бе изгонен Дейвид Бекъм.

Деклан Райс е обявил пред медицинския щаб на англичаните, че е напълно готов да играе цял мач срещу Аржентина и нищо не може да го спре.

Проблем обаче остава състоянието на Джуд Белингам, който бе ударен в оперираното рамо. Снимки от басейна в Канзас Сити показаха, че има доста сериозна подутина на мястото, където е белегът от хирургическата намеса.

Вратарят Джордан Пикфорд пък поигра дартс с журналистите преди последната пресконференция на британците преди двубоя.

Феновете на Англия чак на това световно разбраха, че фамилното име на стража всъщност е било Пигфорд, но баща му го сменил, за да не бъдат подложени децата му на тормоза, който той преживял в училище. Разбира се, прякорът му бил Свинчо и през цялото време му се подигравали. След гимназията подал документи за смяна. Дядото на Джордън обаче си е със старото фамилно име и твърди, че никога не се е срамувал от него.