№1 на България Елизара Янева надви рускиня и е на 1/4-финал в Рим

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Новата №1 на България в тениса Елизара Янева се класира за четвъртфиналите на турнира на клей от сериите WТА 125 в Рим (Италия) с награден фонд 115 хиляди евро.

19-годишната националка победи рускинята София Лансере с 6:2, 7:6 (4) в мач, продължил час и 38 минути.

В първия кръг Елизара отстрани водачката в схемата Оксана Селехметева (Испания). Така българката вече има гарантирани 27 точки за ранглистата на АТП, в която заема 196-ото място, както и 3478 евро от наградния фонд на надпреварата.

На четвъртфиналите Янева ще се изправи срещу победителката от двубоя между участващите с "уайлд кард" представителки на домакините Аурора Дзантедески и Мартина Тревисан.