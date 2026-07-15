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№1 на България Елизара Янева надви рускиня и е на 1/4-финал в Рим

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Елизара Янева Снимка: БФТ

Новата №1 на България в тениса Елизара Янева се класира за четвъртфиналите на турнира на клей от сериите WТА 125 в Рим (Италия) с награден фонд 115 хиляди евро.

19-годишната националка победи рускинята София Лансере с 6:2, 7:6 (4) в мач, продължил час и 38 минути.

В първия кръг Елизара отстрани водачката в схемата Оксана Селехметева (Испания). Така българката вече има гарантирани 27 точки за ранглистата на АТП, в която заема 196-ото място, както и 3478 евро от наградния фонд на надпреварата.

На четвъртфиналите Янева ще се изправи срещу победителката от двубоя между участващите с "уайлд кард" представителки на домакините Аурора Дзантедески и Мартина Тревисан.

Елизара Янева Снимка: БФТ

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