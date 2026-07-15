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https://www.24chasa.bg/sport/article/23227805 www.24chasa.bg

Охраната в дома на Ламин Ямал предотврати обир

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Ламин Ямал Снимка: Ройтерс

Апаши са се опитали да ограбят дома на звездата испанския национален отбор Ламин Ямал след полуфиналния мач от световното срещу Франция (2:0).

Неуспешната им акция се случила в сряда вечерта в Есплугес де Йобрегат, близо до Барселона. Няколко часа след края на полуфинала двама неизвестни лица са се опитали да проникнат в дома на 19-годишния футболист. Опитът за грабеж е бил осуетен от екипа по сигурността на играча. Охранителите са забелязали на камерите за наблюдение двама маскирани лица, които се опитват да се прекачат през оградата. След това крадците са избягали и на място е извикана полиция.

Правоохранителните органи преглеждат записи от камери за наблюдение във връзка със серия от грабежи в района и дейността на организирани групи, пътуващи из Европа, насочени към домовете на футболисти. Полицията е започнала разследване за опит за кражба с взлом.

Ламин Ямал Снимка: Ройтерс

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