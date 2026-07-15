Капитанът на Испания натрупа рекордните 655 точни паса на световното

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Капитанът на Испания Родри направи 67 подавания с точност от 86,6% в полуфиналния мач от световното първенство срещу Франция (2:0).

Общо халфът на английския „Манчестър Сити" има 655 точни паса на мондиал 2026. Това е рекорд за световни първенства от началото на събирането на статистика (от 1966 г. насам).

Националният отбор на Испания също постави рекорд, запазвайки "суха" мрежа в 6 от 7-те си мача във финалите.

Единственото попадение във вратата на Унай Симон бе отбелязано в двубоя срещу Белгия на 1/4-финалите (2:1).

Преди това само с един допуснат гол до финала на световно първенство са стигали Италия през 2006 г., Германия през 2002 г., Нидерландия през 1974 г., Англия през 1966 г., Унгария през 1938 г. и Уругвай през 1930 г., но всички тези отбори са изиграли по-малко мачове от Испания (не повече от шест, а Унгария и Уругвай - по три).