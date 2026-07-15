Генералният секретар на European boxing: Имаме огромно доверие на България

European boxing има огромно доверие на България. Това сподели при визитата си в София генералният секретар на организацията Мартин Волке. Германецът бе гост на президента на БФ Бокс Красимир Инински. Точно два месеца преди началото на Европейското първенство в София (15-26 септември) той потвърди отличното партньорство, което страната ни има и с международната федерация World boxing. Г-н Волке присъства на срещи с министъра на младежта и спорта Енчо Керязов, с председателя на БОК г-жа Весела Лечева и кмета на София г-н Васил Терзиев.

„Изобщо не сме се замисляли, когато България прояви желание да организира Европейското първенство за мъже и жени в София. Имаше и други кандидатури, но ние знаем, че вие ще се справите по най-добрия начин. Доказали сте го през годините с всички първенства, които сте приемали. Както с Купа „Странджа", която е на световно ниво, така и с европейските шампионати за мъже, жени и подрастващи. Няма нищо случайно, че това ще бъде първото такова първенство под егидата на European boxing. Спокойни и дори уверени сме, че Европейското първенство е в добри ръце", коментира Мартин Волке.

Генералният секретар на European boxing потвърди и намерението на президента на World boxing Генадий Головкин да бъде гост на първенството през септември. Шампионатът за мъже и жени ще се проведе от 15 до 26 септември в „Асикс Арена". „Всички страни, които членуват в European boxing ще имат представители в София. Няма някоя, която да пропусне. Това е огромно събитие, което предизвиква страхотен интерес. Освен това Европейското първенство ще осигурява двойно повече точки за световната ранглиста, отколкото Световната купа. Така че всяка победа е от огромно значение в битката за място на Олимпийските игри в Лос Анджелис 2028", сподели още г-н Волке.

Той разкри и интересна иновация, която може да бъде имплементирана за Олимпийските игри в Бризбейн през 2032 година. „Все още сме в процес на изпипване на детайлите и начина, по който се отразява тя на отсъждането на мачовете. Искаме да сведем до минимум грешките при съдиите. Затова опитваме да вкараме изкуствения интелект. Той ще бъде от помощ на съдиите. Дотук сме направили няколко теста, които показват 90% съвпадение на резултатите. Тоест – каквото виждат реферите, се припокрива до такава степен и с мнението на изкуствения интелект. Много е интересно, вкарваме чипове в ръкавиците, програмираме сила на удар, точност и много елементи. Отчитаме къде попадат ударите, какви щети нанасят и още куп други детайли. Задачата е много сложна, но вярвам, че вървим в правилна посока. Ако успеем, а ние ще го направим, това ще намали шанса и за корупция до абсолютен минимум", доволен е Мартин Волке.