Прелестната Лайла напусна бокса на клана Шумахер, за да плени сърцето на шампиона

За разлика от златотърсачките, хукнали по петите на известните спортисти, новата приятелка на Синер развива собствен бизнес и не ламти за спестяванията му

Финалът на “Уимбълдън” по традиция събра милиони зрители пред телевизорите. И мнозинството от тях се зарадваха, че режисьорът на предаването се сещаше да показва по-често ложата на новия стар шампион Яник Синер.

Там удобно се беше разположила приятелката му Лайла Хасанович, която въпреки жегата и напрежението си изглеждаше точно като един милион долара на цяло. Победителят в най-престижния тенис турнир също оцени прелестите на своята любима и след победната точка изтича да я прегърне топло пред погледите на кралските особи и целия свят.

Подобно романтично избухване от иначе пестеливия на емоции италианец ясно показва, че е влюбен до уши в Лайла. През последните няколко месеца двамата правеха всичко по силите си да държат личния си живот настрани от медийното внимание, но отношенията им явно са се задълбочили и прегръдките пред камерите вече не са проблем.

По-слабо запознатите със светските клюки фенове на тениса съвсем основателно се запитаха коя всъщност е красавицата, наливаща бензин в двигателя на Синер. Защото е абсолютен факт, че откакто Лайла седна в ложата му, италианският тенисист включи на по-висока предавка на корта и от началото на годината е несменяем номер 1 в световната ранглиста.

Бърз поглед в личните дела на датчанката подсказва, че безспорната ѝ физическа красота съвсем не е най-любопитният факт в биографията ѝ. Преди да се озове до Синер, популярният датски модел красеше бокса на фамилията Шумахер. Връзката ѝ с Мик Шумахер продължи близо три години и всички очакваха да се стигне до сватба. Лайла се ползваше с благоразположението на Корина Шумахер – съпругата на седемкратния световен шампион във Ф1, която изгради непробиваема стена около семейството си след трагичния инцидент с Пилето. После, през 2024 г., Хасанович публикува снимка с диамантен пръстен и близките на фамилия Шумахер се втурнаха да си избират тоалети за предстоящото сватбено тържество.

Купонът обаче така и не се състоя, а през април 2025 г. Лейла и Мик се разделиха, без да вдигат излишна шумотевица. Почти веднага след това красавицата попадна в обятията на Синер. Толкова скоростна смяна на курса би предположила, че датчанката е от онези златотърсачки, които сменят богатите гаджета като носни кърпички, но истината е много по-различна.

Новата приятелка на номер 1 в световния тенис въобще не разчита на спестяванията му, за да поддържа високия си стандарт на живот. Още на 16 тя се впуска с главата напред в модния бизнес и подписва договор с едни от най-уважаваните брандове.

Впоследствие Лайла демонстрира нетипична за възрастта ѝ зрялост и инвестира спечелените пари в сериозни предприемачески проекти.

Тя използва дългогодишния си опит в модната индустрия и силното си присъствие в социалните мрежи, за да изгради собствен разпознаваем бранд. Продажбата на козметичните ѝ продукти върви успешно, което не е някаква изненада като се има предвид фактът, че последователите й в Инстаграм са над половин милион.

В същото време Лайла продължава да реализира нови и нови мащабни рекламни договори с водещите модни гиганти, да участва в добре платени фотосесии и да разхожда прелестната си фигура по най-популярните модни подиуми. Бурната романтична авантюра с най-силния тенисист в света още повече ще допринесе за развитието на бизнес начинанията на красавицата, въпреки че едва ли някога ще успее да стигне по приходи световния номер 1 в тениса.

Но точно в този романтичен момент едва ли някой от двамата пресмята с какви пари разполага другият. Факт е, че Синер успява да извлече най-доброто от все още младата връзка и да пренесе хубавата емоция на корта.

Което със сигурност не е много приятна новина за Зверев и сие, които също настояват да се обзаведат с титли от мастърсите и Големия шлем.