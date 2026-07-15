Евробойците ни отказват да пускат 4-ма българи титуляри, плащат по 300 000 евро

От Българския футболен съюз обявиха, че 4 клуба вече са подали декларация, че не искат да спазват въведеното правило за участие на 4-ма млади българи в титулярните състави. Участниците ни в европейските клубни турнири "Левски", ЦСКА, ЦСКА 1948 и "Лудогорец" ще си платят по 300 хиляди евро за отказа.

Ето какво написаха от БФС:

"Съгласно действащите нормативни изисквания на БФС, клубовете в efbet Лига следва да започват срещите с минимум четирима български футболисти в стартовия състав, като един от тях трябва да бъде състезател до 23-годишна възраст (или роден след 01.01.2003), който да играе първото полувреме. Регламентът предвижда възможност клубовете да не прилагат това правило след подаване на съответната декларация и заплащане на определената административна такса.

Същевременно клубовете могат да заявят използването на повече от петима, но не повече от осем, състезатели извън Европейския съюз, взимайки от квотата на играчите от ЕС. За всеки футболист над разрешената бройка от 5 се заплаща допълнителна такса съгласно действащия нормативен ред.

Клубовете, които са декларирали, че няма да прилагат правилото за минимален брой местно тренирани футболисти и/или състезатели, отговарящи на изискванията на ФИФА за право на участие в националния отбор на България, и ще заплатят административна такса в размер на 300 000 евро за сезон 2026/27 са:

ПФК "Левски"

ПФК "Лудогорец 1945"

ПФК ЦСКА

ФК ЦСКА 1948

Клубовете, които са декларирали, че през сезон 2026/2027 ще използват повече от петима състезатели - граждани на държави извън Европейския съюз са:

ПФК "Левски" - 8 състезатели

ПФК "Лудогорец" 1945 - 8 състезатели

ПФК ЦСКА - 8 състезатели

ФК ЦСКА 1948 - 8 състезатели

ПФК "Ботев" (Пловдив) - 6 състезатели."