Ъпдейтнатият “Левски” още не е разкрил потенциала си

Без да показва много от потенциала и арсенала си, “Левски” мина през първото препятствие в квалификациите на Шампионската лига. Първенецът на България отнесе 4:0 “Борац” (Баня Лука) в реванша на пълния до краен предел “Герена”. И с общ резултат 5:1 вече е във II в кръг на пресевките за турнира на богатите. Там противникът ще е доста по-сериозен (би трябвало да е румънският първенец “Университатя” (Крайова), който преди реванша снощи имаше аванс 4:1 срещу беларуския “Витебск”).

Именно срещу тима отвън Дунава “сините” ще сверят часовниците си. Отбор от нашата черга. И там се работи като в “Левски” - с няколко нови играчи, с иберийски специалист начело.

Иначе още след първия мач в столицата на република Сръбска (Баня Лука) бе ясно, че “сините” са класи над “Борац” и при гостуването си в София босненците ще усетят мощта на шампиона на България, както и стана.

Макар и “Левски” леко да изнерви част от привържениците си след първата част, в която не вкара нито веднъж, през втората се затвърди мнението на “синия” предводител Хулио Веласкес. А именно - “Левски” трябва да е по-силен от миналия сезон. И с ъпдейтите до момента (шестима нови - Рейналдо, Давид Кусо, Адриан Райчев, Сержиньо, Мехди Мубарик, Алекс Сентейес) е повече от ясно, че наистина шампионът е вдигнал нивото и класата.

Защото само преди няколко месеца отбори тип “Борац” (коварни отзад и обичащи острите влизания) се биеха, така казано, “на мъка” с по 1:0. Сега обаче нещата са различни. Но това не е всичко от ъпдейтнатия “Левски”. Защото във вторник се показа една малка част от потенциала, с който “сините” разполагат, и е въпрос на време да го видим.

Едно на ръка, че това са още първите мачове. Никой не е в оптимална форма. Друго - че новите, които реално трябва да вдигнат нивото, още не са 100% адаптирани и към стила, и към тима. Няма и как да е иначе. Шест-седем седмици не са много време. Някои даже имат и 2 седмици в “Левски” (Сержиньо и Мехди Мубарик, като първият даже бе титуляр и в двата мача с “Борац”).

Португалецът е топфутболист, играта му е ясна, като я чете отлично. Ще му трябва още малко време, за да се сработи с основния двигател до него - Гашпер Търдин.

На мароканеца Мубарик са възложени още повече надежди. Просто още изостава с подготовката и аклиматизацията.

Давид Кусо и Алекс Сентейес, които са леви крайни защитници, пък Веласкес използва като флангови играчи. Испанецът започна с анголеца в Босна, а в София заложи на своя сънародник. Кусо е едва 22-годишен и с правилна работа със сигурност ще се окаже топтрансфер.

И какво да кажем за най-скъпия трансфер не само през това лято, но и в историята на “Левски” - Рейналдо. Бразилецът, за когото бяха платени 1,5 млн. евро, показа какво може след само 2 официални мача - два гола и асистенция срещу “Борац” на реванша. И това не е нищо. Дайте му още време и всички ще разберат защо бе платена тази голяма за родните стандарти сума за трансфера на бразилеца.

С достигането до втория кръг на Шампионската лига “Левски” си уреди поне 8 мача в европейските клубни турнири. А при елиминирането на само още един противник “сините” ще са сигурни за основната фаза на Лигата на конференциите.

При отпадане от “Университатя” (Крайова) “Левски” отива в третия кръг на втория по сила турнир на УЕФА - Лига Европа. Ако и там Веласкес и неговите подопечни загубят, следва плейоф за Лигата на конференциите.

Жребият за 3-ия кръг в Шампионската лига е в понеделник, а ако "Левски", който ще е непоставен, стигне до него, там съперници ще са доста по-именити и силни, като "Цървена звезда", "Динамо" (Загреб), "Слован" (Братислава), "Лех" (Познан) и др.