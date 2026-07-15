България без аргументи срещу мощна Полша - 0:3 в Чикаго

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В първия си мач от третата последна седмица в Лигата на нациите волейболистите на България, които са световни вицешампиони, нямаха аргументи срещу европейския първенец Полша и загубиха с 0:3 (19:25, 17:25, 17:25) в Чикаго (САЩ).

Пред солидна агитка от наши сънародници момчетата на селекционера Джанлоренцо Бленджини отстъпиха с 19:25 в първия гейм. След 6:6 противникът, който е с най-добрия си състав с имена като Вилфредо Леон, Александер Сливка, Камил Семенюк и Томаш Форнал, дръпна в резултата и поддържаше разлика до края.

Във втората част събитията се развиха по подобен сценарий. Поляците поведоха обаче след 8:8 и стигнаха до по-голям аванс за финал - 17:25 от наша гледна точка.

Третият гейм бе под индиго и след 8:8 завърши 17:25

Бленджини заложи на традиционния за това лято титулярен състав - Симеон Николов (разпределител), Аспарух Аспарухов, Александър Николов, Мартин Атанасов, Алекс Грозданов, Илия Петков, Дамян Колев (либеро). Италианецът даде шанс на почти всички в състава, но това не помогна.

Най-резултатен със скромните за него 8 точки бе Алекс Николов.

Националите продължават да заемат 8-ата позиция с 5 победи, 4 загуби и 14 точки, но има още мачове от деня. Целта за България е влизане в топ 7, за да се участва във финалите на Лигата на нациите в Китай.

Полша излезе втора със 7 победи, 2 загуби и 20 т.