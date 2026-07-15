Олисе категорично иска в "Реал", "Байерн" може да вземе 220 млн. евро

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Френското крило Майкъл Олисе държи да бъде трансфериран от "Байерн" в "Реал", тъй като в Мюнхен вече е тясно за развитието му. Това твърди френското издание Foot Mercato.

Според него за 24-годишния Олисе, който има договор с баварците до 2029 т. без откупна клауза, мадридчани са готови да стигнат до оферта от 220 млн. евро.

Подобна сделка би била само с 2 млн. под световния рекорд на бразилеца Неймар (от "Барселона" в ПСЖ през 2017 г.).

Foot Mercato също твърди, че "Байерн" е набелязал Брадли Баркола от ПСЖ за заместник на Олисе, тъй като е наясно, че няма как да спре трансфера.

Олисе тръгна много силно на световното, направи 5 асистенции, но, както и останалите "петли" в полуфинала срещу Испания (0:2) бе безпомощен.