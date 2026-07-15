ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Англия и Аржентина решават финала и стари вражди

Времето София 28° / 28°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23230533 www.24chasa.bg

Олисе категорично иска в "Реал", "Байерн" може да вземе 220 млн. евро

1812
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Майкъл Олисе опасно е вдигнал крак пред топката и Марк Кукурея. Снимка: Ройтерс

Френското крило Майкъл Олисе държи да бъде трансфериран от "Байерн" в "Реал", тъй като в Мюнхен вече е тясно за развитието му. Това твърди френското издание Foot Mercato.

Според него за 24-годишния Олисе, който има договор с баварците до 2029 т. без откупна клауза, мадридчани са готови да стигнат до оферта от 220 млн. евро.

Подобна сделка би била само с 2 млн. под световния рекорд на бразилеца Неймар (от "Барселона" в ПСЖ през 2017 г.).

Foot Mercato също твърди, че "Байерн" е набелязал Брадли Баркола от ПСЖ за заместник на Олисе, тъй като е наясно, че няма как да спре трансфера.

Олисе тръгна много силно на световното, направи 5 асистенции, но, както и останалите "петли" в полуфинала срещу Испания (0:2) бе безпомощен.

Майкъл Олисе опасно е вдигнал крак пред топката и Марк Кукурея. Снимка: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Мондиал 2026

Последно от

България днес

Последно от

Хай Клуб

Водещи новини

Как да мислим за парите си днес - вече не е важно каква е лихвата, а къде да инвестираме (Видео)