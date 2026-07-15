Мъката на едни се превърна в радост за други. Така е в живота и след отпадането на Франция от световното по футбол емоциите удариха двата полюса.

Загубата на основния (поне според специалистите) фаворит за титлата №:2 от Испания в Арлингтън роди не особено оригинална идея в главите на аржентински фенове, които гледаха мача в Атланта. Южноамериканците намериха странен начин да отпразнуват провала на големия си съперник, който няма да има възможност за реванш за драмата с дузпи на финала в Катар преди 4 години.

“Франция умря, да я почетем с минута мълчание”, викаше агитката, а подобни пожелания често се чуват по трибуните на местните стадиони.

Медиите в Аржентина не останаха по-назад.

“Пълен провал. На моменти това си бе истинско наказание за французите.

Къде изчезна онази непобедима Франция,

която се стягаше за нов финал? Къде бяха ударите с левачката на Дембеле? А пасовете на Олисе и Кунде? А головете на Мбапе? Испанците заслужиха класирането си за финала, защото накараха французите да изглеждат жалки”, написа “Оле”.

Съвсем очаквано в самата Франция трудно преглътнаха подобна загуба точно на 14 юли. Така Денят на Бастилията и национален празник се превърна в ден на национален траур. Разочарованието бе толкова голямо, че и традиционно очакваните безчинства в Париж не бяха това, което обикновено са. Според “Екип” арестуваните са “само 141”.

Радост от победата на испанците имаше, където местни излязоха по улиците със знамена в червено и жълто и под звука на клаксони викаха Puta, Francia.

Загубата на Франция означава, че проклятието на “Златната топка” продължава да нанася щети.

Усман Дембеле пропусна възможността

да стане първият носител на най-престижната индивидуална награда във футбола, който печели и световната титла. Звездата на “Пари Сен Жермен” се присъдини към Роналдо (Феномена, не португалския), който през 1998 г. точно във Франция загуби с Бразилия онзи странен финал срещу домакините. Преди това същото се случи на Перлата от Мозамбик Еузебио, който не стигна до титла с Португалия през 1966 г., и на френския футболен идол Мишел Платини (1986 г.).

“Златната топка” не донесе късмет също на Джани Ривера (Италия, 1970), Йохан Кройф (Нидерландия, 1974), Карл-Хайнц Румениге (Германия, 1982), Роберто Баджо (Италия, 1994), Кристиано Роналдо (2014, 2018) и Лионел Меси (2010).

Селекционерът на Франция Дидие Дешан призна, че отборът му е бил по-слаб, но въпреки това се опита да намери някакво оправдание със съдията (Иван Бартон от Ел Салвадор).

“Нормално е да сме много разочаровани. Играчите са съкрушени в съблекалнята, защото амбициите ни бяха много големи. Съперникът ни се справи много по-добре с всяка ситуация, вината за отпадането си е наша. Но си задавам един въпрос, на който няма да отговарям.

Този съдия притежаваше ли необходимите качества,

за да ръководи полуфинал на световно първенство? Не питам, защото загубихме, но някои от решенията му бяха странни. И все пак - основната причина да не сме на финал е у нас. Просто не бяхме достатъчно агресивни и опасни, а направихме и доста технически грешки. Бяхме на крачка от финала, а сега ще трябва да играем в малкия. Е, ще го играем, няма как. Целта ни е да спечелим този мач. Да, това е световно първенство и разочарованието е огромно, но никой не може да ни отнеме хубавото, което показахме”, коментира човекът, спечелил световната титла и като играч, и като старши треньор.

Дешан имаше съмнения за дузпата, но с подобно изпълнение Люка Дин рискува дълго време да не го викат за традиционните мачлета в квартала.

“Когато резултатът не ти изнася, винаги си намираш извинение”, бе краткият задочен отговор на испанския селекционер Луис де ла Фуенте.

Изключително откровен бе Раян Шерки, вероятно и заради недоволството си, че отново получи малко време за игра.

“Опитах се да предизвикам някаква сериозна промяна в нашето поведение. Със сигурност не ни липсваше желание, но испанците стояха по-добре тактически от нас.

Сами сме си виновни, защото

не играхме футбол така, както би трябвало да го правим на световно

първенство. На полувремето Дешан ни каза, че нищо не е свършило, защото остават още 50 минути. Говорихме си, че втори гол ще е рашаващ и ако ние вкараме, на съперниците ще им е трудно да ни удържат. Но не се получи. Разочарованието е огромно, защото сами се бихме. Ние не загубихме от съдията или от Испания, а от себе си. Цял свят се страхуваше от нас и единственият отбор, от който можехме да загубим, бе нашият. Така и стана”, сподели играчът на “Манчестър Сити”.