Луд по сладоледа норвежец спечели най-бързия етап в историята на "Тур дьо Франс"

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Норвежец спечели спринта в Невер на финала на 11-ия етап от колоездачната обиколка на Франция.

Високият 1,92 м Сьорен Вереншолд е известен като луд фен на сладоледа и това е една от причините да се занимава с колоездене. Като малък е изминавал с колело 15-километровото разстояние от родното си място до по-голям град, за да си купува десерта.

Състезателите караха със средна скорост 50,9 км в час и така този етап вече е най-бързият в историята на "Тур дьо Франс".

Начело в генералното с големия си аванс остана световният шампион Тадей Погачар. Носителят на 4 титли в обиколката обаче разкри, че едва не е паднал с висока скорост заради бидон на шосето.