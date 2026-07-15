Англия дръпна на Аржентина 1:0

Антъни Гордън изведе Англия напред в 1/2-финала на световното. Той бе изведен перфектно от Морган Роджърс с центриране отдясно и се разписа на празна врата в 55-ата минута. Секунди след това Джед Спенс спаси вратата си от изравнително попадение след като Меси изведе Джулиано Симеоне.

Първото полувреме завърши 0:0 при липса на точни удари във врататите и общо 3 неточни. И 19 нарушения. Първият точен удар дойде в 47-ата минута, но Пикфорд спокойно спаси този на Хулиан Алварес.

Фаул срещу Меси стартира масово бутане на терена и само един жълт картон - на Елиот Андерсон към края на първото полувреме. След това бе предупреден и Лисандро Мартинес. А в началото на втората част и другия централен защитник на Аржентина Кристиан Ромеро.

Англия: Джордън Пикфорд - Рийс Джеймс, Джон Стоунс, Марк Гейхи, Джед Спенс - Деклан Райс, Елиот Андерсон - Морган Роджърс, Джъд Белингам, Антъни Гордън - Хари Кейн.

Аржентина: Емилиано Мартинес - Нахел Молина, Кристиан Ромеро, Лисандро Мартинес, Николас Талиафико - Джулиано Симеоне, Леандро Паредес (64-Николас Гонсалес), Алексис Мак Алистър, Енцо Фернандес - Лионел Меси, Хулиан Алварес.