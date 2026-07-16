Лео Меси е световният рекордьор на рекордьорите!

Лео Меси е на финала на световното първенство! Аржентина победи Англия с 271, за да стигне до решаващия мач за титлата втори пореден път.

39-годишният капитан направи две асистенции и остава водещият рекордьор на световните първенства. Дори на тази възраст той все още продължава да пренаписва историята! Ето как.

- Меси е водещият реализатор на световните първенства с 21 гола. Той подобри рекорда на Мирослав Клозе от 16 гола, който беше поставен през 2014 г., и сега води на германеца с пет попадения.

- Меси е вкарвал в девет поредни мача на световно - рекордна серия. Тя започна на през 2022 г. и беше прекъсната едва в четвъртфинала сега срещу Швейцария.

- Лео стана първият играч, отбелязал поне седем гола на две различни световни първенства. През 2022 г. той вкара седем, а тук - засега осем.

- Меси е отбелязал срещу 15 различни отбора на световни първенства. Това е рекорд на турнира: Роналдо, Мирослав Клозе и Юрген Клинсман са отбелязали срещу десет различни съперника.

- Меси държи рекорда по асистенции на световните, откакто започва да се събира подробна статистика през 1966 г.: 12. Той е с четири пред Диего Марадона, който имаше осем.

- Меси е правил асистенции във всичките шест Световни първенства, в които е играл, което е рекорд. Най-близкият му съперник Иван Перишич е асистирал на съотборниците си в четири различни турнира.

- Меси има 33 резултатни действия на световни първенства – 21 гола и 12 асистенции. Това е най-добрият общ резултат, откакто започва да се събира статистика за асистенциите през 1966 г.

- Мачът срещу Англия беше 33-ият за Меси на Световно първенство и 16-ият в плейофите. И двете числа са рекорди. Аржентинецът играе на шестото си световно първенство и сега има два мача преднина пред Мирослав Клозе, предишния рекордьор за най-много участия в елиминациите.

- На 39 години и 21 дни Меси е най-възрастният полеви играч в историята на полуфиналите на световните първенства. Дори в шестия си турнир той започна като титуляр и даде две асистенции, за да помогне на Аржентина да стигне до финала.

- На това първенство Меси стана най-възрастният реализатор с хеттрик в историята на турнира. Той отбеляза три гола срещу Алжир на възраст от 38 години и 357 дни, надминавайки рекорда на Кристиано Роналдо.- Осем гола е един рекорд на Световно първенство за играч над 30 години. Меси държеше и предишния рекорд: той отбеляза седем пъти през 2022 г.

- В седемте мача на световното през 2026 г. Меси отбеляза осем гола и даде четири асистенции. В момента той има 12 гола, в сравнение с 10 на победния турнир през 2022 г. От 1966 г. насам само Меси и Килиан Мбапе са записали поне 10 гола на две различни световни първенства.

- Меси отправи 34 удара на Световното първенство през 2026 г. - 30,9% от всички на Аржентина. 39-годишният капитан е замесен в почти всеки трети опит на отбора в турнира.

- Общо Меси е участвал в 58 от атаките на Аржентина с удари. Самият той е отправил 34 удара и е създал още 24 положения за съотборниците си. Лео е само на едно действие по-малко от общия резултат на Диего Марадона от Световното първенство през 1986 г. - 59. 29 удара и 30 създадени положения.

- Меси стана първият играч от 1966 г. насам, създал поне 20 положения в три различни Световни първенства. Той имаше 24 създадени положения през 2014 г., 21 през 2022 г. и 24 през 2026 г. В полуфинала сега той изравни най-доброто си представяне в един турнир.

- Само в плейофите през 2026 г. Меси има 19 удара и създаде 18 положения. От 1966 г. насам само трима играчи са успели да отправят поне 15 удара и да създадат 15 положения в един плейоф: Диего Марадона през 1986 г., Андреас Бреме през 1990 г. и Меси сега.