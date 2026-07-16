Лаутаро Мартинес през сълзи: Този гол е за майка ми!

Нападателят на националния отбор на Аржентина Лаутаро Мартинес, който отбеляза победния гол на полуфинала на мондиал 2026 срещу Англия (2:1), даде емоционално интервю след мача.

„Наистина не знам... Невероятно е... Първият път, когато баща ми ми купи футболни обувки, си мечтаех да вкарам точно този гол.

Този гол е за майка ми, която от деня, в който заминах за „Расинг", нито веднъж не спря да оправя леглото ми. И това означава за мен много повече от всеки гол или дори от класирането на финал.

Имам две деца и с тяхната поява животът ми се промени напълно. Станах по-спокоен. Сега се наслаждавам на всичко това. Днес вече съм зрял мъж и просто се радвам на живота.

Мечтаех за това, кълна се. Казах на Алексис Макалистър, че ще вкарам, а на Факу Медина - че ще вляза на терена и ще спечеля този мач. Този отбор отново показва от какво е направен. Те пресираха 60 минути, а след това силите им свършиха.

Когато откриха резултата, се дръпнаха назад и за нас стана по-лесно да контролираме топката. Вкарахме си головете и отново сме на финал на световното първенство", каза Лаутаро.