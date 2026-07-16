Германският треньор на Англия: В този момент не съжалявам за нищо!

Селекционерът на националния отбор на Англия Томас Тухел заяви, че не изпитва съжаление за представянето на отбора на световното първенство.
Англичаните отстъпиха на Аржентина на полуфинала на турнира с 1:2, след като допуснаха два гола в края на второто полувреме.
„Можете да обсъждате това с милион треньори, но решенията ги вземам аз. Анализирах мача и действах по определен начин, така че отговорността е моя.
В този момент не съжалявам за нищо. Отборът даде всичките си сили, бяхме много, много близо до победата. Заслужавахме да победим с 1:0.
Изиграхме един от най-добрите си мачове, може би най-добрия предвид стеклите се обстоятелства. Отборът беше на висота, не успяхме да продължим напред, но няма съжаления.
Мисля, че видяхме правилната нагласа през целия мач и един силен отбор. Играхме срещу силни съперници в групата, изминахме големи разстояния, играхме на голяма надморска височина, оставахме с десет души на терена, играхме в жега и преодоляхме всички препятствия.
Днес бяхме много близо до победата. Сега не е моментът да анализираме целия турнир, просто загубихме решаващ мач", каза германецът.