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Германският треньор на Англия: В този момент не съжалявам за нищо!

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Томас Тухел Снимка: Ройтерс

Селекционерът на националния отбор на Англия Томас Тухел заяви, че не изпитва съжаление за представянето на отбора на световното първенство.

Англичаните отстъпиха на Аржентина на полуфинала на турнира с 1:2, след като допуснаха два гола в края на второто полувреме.

„Можете да обсъждате това с милион треньори, но решенията ги вземам аз. Анализирах мача и действах по определен начин, така че отговорността е моя.

В този момент не съжалявам за нищо. Отборът даде всичките си сили, бяхме много, много близо до победата. Заслужавахме да победим с 1:0.

Изиграхме един от най-добрите си мачове, може би най-добрия предвид стеклите се обстоятелства. Отборът беше на висота, не успяхме да продължим напред, но няма съжаления.

Мисля, че видяхме правилната нагласа през целия мач и един силен отбор. Играхме срещу силни съперници в групата, изминахме големи разстояния, играхме на голяма надморска височина, оставахме с десет души на терена, играхме в жега и преодоляхме всички препятствия.

Днес бяхме много близо до победата. Сега не е моментът да анализираме целия турнир, просто загубихме решаващ мач", каза германецът.

Томас Тухел Снимка: Ройтерс

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