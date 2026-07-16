Треньорът на Испания всяка вечер гледа “Роки”

Когато Луис де ла Фуенте пое испанския национален отбор през декември 2022 г., футболната общност беше озадачена. 61-годишен мъж без голямо име, с един-единствен неуспешен опит в испанската лига (11 мача, при това в трета дивизия с “Алавес”) и близо десет години ръководене на младежки и олимпийски отбори.

Изглеждаше, че федерацията просто се е отказала от амбициите си след позорното елиминиране от Мароко на световното първенство в Катар. Само година и половина по-късно обаче мъжът, иронично наречен “Луис де ла Кой” в социалните мрежи, вдигна европейската купа, връщайки на “Ла Фурия Роха” предишната ѝ слава.

Как този скромен работохолик от областта Риоха успя да запише името си в историята? Отговорът се крие в уникалния му начин на живот и кристалночистата философия, която той подхранва в продължение на десетилетия.

Десетгодишно поклонничество

Луис де ла Фуенте Кастийо е роден на 21 юни 1961 г. в град Аро, в сърцето на испанския винен регион. Футболът навлиза в кръвта му чрез баща му Алберто, страстен фен на “Атлетик” (Билбао), който води сина си на мачове и играе за клубния фенски отбор - т. нар. Социос. На 16 години по настояване на баща си Луис се записва в баската футболна академия. Интересното е, че започва като нападател и мечтае да вкарва голове. Резервният треньор обаче разпознава таланта му като ляв бек – решение, което спасява бъдещата му кариера. През 1981 г. Де ла Фуенте дебютира в Ла Лига за “Атлетик” и за седем години печели две шампионски титли, купата на краля и суперкупата на Испания. По-късно играе за “Севиля” (където е съотборник на легендарния съветски вратар Ринат Дасаев) и завършва кариерата си в “Алавес” през 1994 г. Преминава през младежкия и олимпийския национален отбор, но

така и не получава повиквателна за националния при мъжете

- неизказано разочарование, което остава у него завинаги.

Треньорската кариера на Де ла Фуенте започва в скромния “Португалете”, след това в младежките отбори на “Севиля” и “Атлетик”, а през 2011 г. и в злополучния “Алавес” в Сегунда Б (трета дивизия). Единадесет мача по-късно няма нито една значима победа и остава без работа. Но през 2013 г. съдбата прави рязък обрат: федерацията търси треньор за отбора до 19 години и Де ла Фуенте по съвет на треньора Иняки Саес се възползва от възможността. Започва почти десетилетно пътешествие през отбори из Испания.

През 2015 г. той печели европейското до 19 години (Испания побеждава Русия на финала), през 2019 г. европейското до 21 години, а през 2021 г. донася сребро на олимпийските игри в Токио. Именно там той развива играчи като Педри, Микел Оярсабал и Унай Симон – тези, които по-късно ще формират ядрото на мъжкия национален отбор. Но това, което Де ла Фуенте най-много взема от този период, е способността да създаде “семейна” атмосфера в отбора, където всеки се чувства ценен, а авторитетът на треньора се гради не върху диктатура, а върху топли човешки взаимоотношения.

Сбъдването на мечтата

Назначаването му в старшия национален отбор след провала на Испания в Катар не е толкова кариерен скок за него, колкото сбъдване на дългогодишна мечта. На първата си пресконференция той накратко казва: “Аз съм емоционален човек. И плаках от щастие, когато ми се обадиха“. По-късно признава: “За мен няма по-голяма гордост от това да бъда треньор на испанския национален отбор. Никога не съм си представял, че ще се озова тук”.

Но трудностите започват веднага: загубата от Шотландия в квалификациите за Евро 2024 предизвика порой от критики. Въпреки това Де ла Фуенте остава непоколебим. Той събира играчите си и им казва: “Това е нашият път – няма друг”.

През юни 2023 г. Испания спечели Лигата на нациите, а година по-късно триумфира на Евро 2024 в Германия, където отборът демонстрира най-ослепителния атакуващ футбол в турнира.

След победата специалистът призна: “Аз съм същият, какъвто винаги съм бил. Животът ми остава същият – да се усъвършенствам професионално и най-вече като личност всеки ден”.

И когато го питат за ключа към успеха, той отговаря просто: “Работя, работя и продължавам да работя”.

Днес с договор, удължен до 2028 г., Де ла Фуенте има 36 победи в 47 мача, само с две загуби. Статистика, която говори сама за себе си.

Аскет и пристрастен към здравословния начин на живот

Какво се крие зад този успех, ако се вгледаме в ежедневието и мислите на треньора? Начинът на живот на Де ла Фуенте е почти аскетична дисциплина, оцветена със страст. Той спи не повече от четири часа на нощ – признава, че нощта за него е просто почивка между гледане на мачове, видео анализ и кроене на планове. Не пие алкохол, въпреки че в младостта си, казва той, “пиех виното на литър”. Сега предпочита вода и кафе, за да поддържа умствена яснота.

Всяка сутрин започва с едночасова самотна разходка, по време на която мислено репетира тактически схеми. Обожава филмовата сага “Роки”, слуша Хулио Иглесиас, и признава, че за него коридата не е жестокост, а изкуство на смелостта. Тези на пръв поглед несвързани детайли се съчетават, за да нарисуват портрет на човек, който живее футбола 24/7, но въпреки това поддържа вътрешна хармония, помни прости радости и остава здраво стъпил на земята в реалността. “Опитвам се да следвам съвета на Майка Тереза: Не позволявай на човека до теб да си тръгне, без да стане малко по-добър”, казва той и тези думи се превръщат в ключ към разбирането на неговата личност.

Философията на играта на Де ла Фуенте е смел синтез на класическата тики-така и вертикалната агресия. Той не отхвърля наследството на Луис Арагонес и Висенте дел Боске, но добавя скорост и директност. Неговата Испания не просто притежава топката - тя я притежават, с цел незабавно да се атакува, използвайки крилата (Нико Уилямс и Ламин Ямал), за експлозивни пробиви и последващи центрирания в наказателното поле.

“Нашата футболна идеология се основава на самочувствие”, подчертава треньорът.

В същото време той изисква неговите бекове да се свързват, а дефанзивните му полузащитници незабавно да преминават към пресинг, след като загубят владението на топката. Но най-важното е, че

той има безгранично доверие в младите хора

За 16-годишния Ямал, който е титуляр на европейското първенство, Де ла Фуенте казва: “Най-голямата грешка би била да го сравняваме с Меси и Марадона. Той все още е в процес на трансформация... Трябва да го оставим да намери своя собствен път. Такива специални футболисти са гении. Мисля, че Дали или Микеланджело са мислили по същия начин“.

Най-важният елемент от неговата философия обаче е човешкият фактор. Де ла Фуенте лично разговаря с всеки играч преди повикване, обяснявайки му ролята не само на терена, но и в отбора. Организира семейни вечери, където телефоните са забранени, и насърчава ветераните като Хесус Навас да предават опита си на новодошлите.

Той вярва, че победите се коват не от тактически схеми, а от доверие и уважение.

“Не съм магьосник - отбелязва скромно той. И добавя - “просто създавам условия за тези момчета да се докажат.” И тази искреност, подкрепена от фанатична работа, е превърнала националния отбор от разпръсната група звезди в машина, която работи с часовникарска точност, но е оживена от страст.

Днес Луис де ла Фуенте е живо доказателство, че във футбола няма отписани. Неговият път е не по-малко вдъхновяващ от атакуващата му машина на терена. Той остава същият скромен човек от Аро, който се разхожда сам всяка сутрин и гледа “Роки” вечер, усмихвайки се, докато си спомня безгрижната си младост. Неговата Испания е отбор без страх, със самочувствие и с треньор, който знае, че величието започва не с титли, а със способността да останеш верен на себе си.