"Университатя" (Крайова) е следващият съперник на "Левски"

"Университатя" (Крайова) победи 1:0 беларуския "Витебск" в ревашна и така с общ резултат 5:1 се класира за втория кръг на Шампионската лига, където съперник на румънците ще бъде "Левски". Първият двубой между двата тима е в сряда (22 юли) от 20,30 часа на стадион "Георги Аспарухов".

"Университатя" игра много по-икономично от първата среща, играна на неутрален терен в унгарския град Мезоковежд и спечелена с 4:1, като се наложи едва в добавеното време с попадение на резервата Никушор Банчу, който се разписа с далечен и точен удар в десния ъгъл.

"Университатя" затвърди добрата си форма, като наскоро спечели и Суперкупата на Румъния, с което успя да направи требъл и най-успешния сезон в историята си.