От 1:0 за Англия до обрата с 2:1 Аржентина е държала топката 88% от времето

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Англия загуби от болезнено от Аржентина с 1:2 в полуфиналния мач на световното първенство.

Европейският тим поведе в резултата с 1:0 в 55-ата минута след гол на Антъни Гордън.

След това германският треньора на Англия Томас Тухел направи строго дефанзивни схеми и отборът му се дръпна здраво в защита.

Статистиката показва, че е притежавал топката едва през 12% от времето между своя гол и този на Лаутаро Мартинес във втората минута на добавеното време на второто полувреме, който се оказа победен за южноамериканците. Съответно за тях остават 88%.

Общата статистика от мача за притежание на топката е 64% срещу 36% в полза на Аржентина, която след попадението на Гордън буквално задуши противника.

За Англия това бе 7-а загуба от 7 мача срещу отбори от топ 10 на ранглистата на ФИФА в елиминации на световно първенство.