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Карим Адейеми минава медицински прегледи в "Барселона", съобщи вестник "Билд". Футболистът на "Борусия" (Дортмунд), който е излетял с частен самолет за Испания, е придружен от съпругата си Лоредана.

"Билд" твърди, че финализирането на трансфера му в испанския шампион е само формалност.

Адейеми отсъстваше от началото на предсезонната подготовка на тима от Дортмунд, като му беше позволено да води преговори за трансфер с други клубове. Президентът на каталунците Жоан Лапорта също потвърди предстоящата сделка.

Договорът на Адейеми ще бъде до лятото на 2031 година с трансферна сума от 22 милиона евро плюс 7 милиона евро бонуси.

24-годишният футболист, чийто договор в "Борусия" е до края на сезон 2026-2027, предварително е информирал "жълто-черните" за желанието си да напусне. Крилото се присъедини към "Борусия" преди четири години от "Ред Бул Залцбург".

Адейеми вече познава новия си треньор на Барселона. Ханзи Флик го повика за първи път в националния отбор на Германия през септември 2021 година. След това Карим Адейеми има 11 мача за Бундестима, но не беше включен в състава за Мондиал 2026 от бившия селекционер на четирикратните световни шампиони Юлиан Нагелсман.

"Барселона" вече подписа с друго ляво крило по-рано през това лято - англичанинът Антъни Гордън. Това означава, че неговият съотборник от Англия Маркъс Рашфорд, който беше под наем на "Камп ноу" през миналия сезон, може да се наложи да се върне в "Манчестър Юнайтед".