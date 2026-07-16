Леандро Паредес за Малвинските острови: Те винаги ще бъдат аржентински!

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Полузащитникът на националния отбор на Аржентина Леандро Паредес се изказа относно банера за Фолклендските острови.

Южноамериканският отбор победи състава на Англия (2:1) на полуфинала на Световното първенство през 2026 г. След последния съдийски сигнал футболистите от аржентинския тим отпразнуваха победата с банер с надпис „Малвинските острови принадлежат на аржентинците".

В разговор с Паредес журналистката София Мартинес отбеляза, че „футболистите са разпънали знаме с надпис "Малвинските острови принадлежат на аржентинците", на което халфът отговори: „Те винаги ще бъдат аржентински".

Фолклендските острови (които аржентинците наричат Малвински) са спорна територия между Аржентина и Англия.

Това води до войната от 1982 г.

Въоръженият конфликт между страните започна на 2 април 1982 г. и завърши на 14 юни същата година с поражение за Аржентина. Предмет на разногласията беше принадлежността на Фолклендските острови, както и на Южна Джорджия и Южните Сандвичеви острови. В резултат на бойните действия загинаха 649 аржентински и 255 британски военнослужещи, както и трима жители на Фолклендските острови.

Днес Фолклендските острови са задморска територия на Обединеното кралство, но Аржентина оспорва правата върху тях. Според международния статут архипелагът се намира под управлението на Обединеното кралство, но териториалният спор продължава още от 1833 г., включвайки и въоръжения конфликт от 1982 г.