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https://www.24chasa.bg/sport/article/23231894 www.24chasa.bg

Хиляди поръчки за енота на Холанд

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Ерлинг Холанд слиза от самолета с препарирания енот в чантата. Сега малкият магазин, откъдето си е купил талисмана, каубойска шапка и ботуши, е станал хит сред туристите. Снимка: Ройтерс

Само с едно послание в социалните мрежи Ерлинг Холанд направи бизнес за стотици хиляди долари на малък магазин за каубойски сувенири в Тексас. Звездата на Норвегия се прибра у дома, като от чантата му се показваше препариран енот с празна бутилка уиски. Той струва 750 долара и бе поискано от феновете да го кръстят. Преди това пък си пусна снимка с каубойска шапка от магазина.

“Първоначално имахме 2000 заявки онлайн, като около 1/3 са от чужбина. Събуждаме се сутрин и има още толкова”, коментира собственичката на магазина Джули Нюпорт.

Магазинът всеки ден се пълнел с туристи, които си правели снимки на мястото, където се е фотографирал Холанд.

“Поставихме снимката му с каубойската шапка до рафта, където са, и сега мястото се превърна в нещо като олтар за поклонение”, допълни Нюпорт.

Холанд пък замина с приятелката си на почивка.

Ерлинг Холанд слиза от самолета с препарирания енот в чантата. Сега малкият магазин, откъдето си е купил талисмана, каубойска шапка и ботуши, е станал хит сред туристите. Снимка: Ройтерс

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