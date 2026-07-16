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https://www.24chasa.bg/sport/article/23232163 www.24chasa.bg

Обсъждат изграждането на атлетическа писта в Разлог

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Генералният секретар на БФЛА Илиян Пищиков с кмета на община Разлог инж. Красимир Герчев СНИМКА: БФЛА

Идеята за изграждане на 200-метрова лекоатлетическа писта беше обсъдена на среща на генералният секретар на БФЛА Илиян Пищиков с кмета на общината инж. Красимир Герчев.

Срещата е част от активната работа на Българската федерация по лека атлетика с местните власти за подобряване на условията за развитие на леката атлетика в страната, посочват от БФЛА. 

По време на разговора бяха обсъдени възможностите за реализиране на бъдещи съвместни проекти, насочени към развитието на леката атлетика в региона и създаването на по-добри условия за подготовка на младите спортисти. В срещата участва и треньорът Костадин Рачев, който развива активна дейност в Разлог и допринася за нарастващия интерес към Царицата на спортовете сред подрастващите.

Идеята за изграждане на 200-метрова лекоатлетическа писта, която да предостави качествени условия за тренировъчен процес и да даде възможност Разлог да бъде домакин на състезания за деца и младежи беше сред основните теми на разговор. Реализирането на подобен проект би представлявало важна инвестиция в спортната инфраструктура на общината и би създало още по-добри перспективи за развитието на младите атлети.

Българската федерация по лека атлетика ще продължи да работи в тясно партньорство с общините в цялата страна, защото устойчивото развитие на спорта започва с модерната инфраструктура, добрата организация и общите усилия в подкрепа на бъдещите шампиони, посочват оттам. 

Генералният секретар на БФЛА Илиян Пищиков с кмета на община Разлог инж. Красимир Герчев СНИМКА: БФЛА

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