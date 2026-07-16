ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

„Национален сбор" отрече подкрепата на Илон Мъск з...

Времето София 34° / 34°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23232637 www.24chasa.bg

Финалът на световното ще се играе на 40 градуса

3496
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
СНИМКА: РОЙТЕРС

При температура от 40 градуса ще се играе финалът на световното между Испания и Аржентина.  Властите в Ню Йорк издадоха предупреждение за нездравословни условия на въздуха в целия щат. И е издаден "червен" код.

Двубоят, който ще реши титлата проведе в Ийст Ръдърфорд, Ню Джърси, разположен точно извън Ню Йорк. Срещата от 22 ч българско време, или 15 ч местно.

На всичкото отгоре условията са още по-тежки и заради дима от горски пожари в Канада.

В изявление от ръководството на щата се призовават гражданите „да избягват да прекарват време на открито, ако е възможно", а „чувствителните групи трябва да бъдат особено внимателни". Ще бъдат предоставени над 100 000 защитни маски за окръзи, които се нуждаят от справяне с последиците от качеството на въздуха.

„Тъй като димът от канадските горски пожари отново влияе върху качеството на въздуха в целия щат, ние призоваваме нюйоркчани да бъдат внимателни, за да останат в безопасност тази седмица", заяви губернаторът на Ню Йорк Кати Хокъл.

СНИМКА: РОЙТЕРС

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Мондиал 2026

Последно от

България днес

Последно от

Хай Клуб

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание