Финалът на световното ще се играе на 40 градуса

При температура от 40 градуса ще се играе финалът на световното между Испания и Аржентина. Властите в Ню Йорк издадоха предупреждение за нездравословни условия на въздуха в целия щат. И е издаден "червен" код.

Двубоят, който ще реши титлата проведе в Ийст Ръдърфорд, Ню Джърси, разположен точно извън Ню Йорк. Срещата от 22 ч българско време, или 15 ч местно.

На всичкото отгоре условията са още по-тежки и заради дима от горски пожари в Канада.

В изявление от ръководството на щата се призовават гражданите „да избягват да прекарват време на открито, ако е възможно", а „чувствителните групи трябва да бъдат особено внимателни". Ще бъдат предоставени над 100 000 защитни маски за окръзи, които се нуждаят от справяне с последиците от качеството на въздуха.

„Тъй като димът от канадските горски пожари отново влияе върху качеството на въздуха в целия щат, ние призоваваме нюйоркчани да бъдат внимателни, за да останат в безопасност тази седмица", заяви губернаторът на Ню Йорк Кати Хокъл.