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Германия отново се разграничи от Джани Инфантино

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СНИМКА: РОЙТЕРС

Германската футболна федерация потвърди, че не е подписала писмо в подкрепа на преизбирането на президента на ФИФА Джани Инфантино.

Преди дни вестник Bild съобщи, че директорът на ФИФА Елхан Мамедов от Азербайджан е лобирал за преизбирането на Инфантино сред 16-те европейски членове, участващи на световното първенство, което приключва в неделя.

Джани Инфантино се стреми към трети и последен пълен мандат до 2031-а, догодина на конгреса на ФИФА в Мароко. Той е президент на международната централа от 2016 година.

Германската федерация по футбол не гласува в полза на Инфантино на последните избори през 2023 година. Отношенията между двете страни се подобриха оттогава, но президентът на германската централа Бернд Нойендорф бе обвинен от местни медии, че не е достатъчно критичен към шефа на ФИФА от германските медии.

СНИМКА: РОЙТЕРС

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