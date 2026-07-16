Opta: Испания ще е световен шампион

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Opta определя Испания като фаворит за спечелване на мондиал 2026. В сблъсъка за трофея европейския първенец среща Аржентина. Най-чаканият мач за тази година е на 19 юли (неделя) от 22 часа.

За първи път в историята двата отбора, които са под номер 1 и номер 2 в световната ранглиста, ще се изправят на финал на световно първенство.

Шансовете на националния тим на Испания за победа се оценяват на 56,31%.

Вероятността за триумф на Аржентина е 43,69%. Големият финал на Мондиал 2026 предстои на на 19 юли.

На полуфиналите испанците победиха с 2:0 тима на Франция, който Opta преди това сочеше за фаворит за спечелване на турнира.

Аржентина пък обърка Англия от 0:1 до 2:1.