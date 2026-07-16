Аржентина и Испания ще играят във финала втория си мач на световно, в първия бият "гаучосите"

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Националните отбори на Аржентина и Испания ще се изправят един срещу друг във финала на световното първенство в неделя от 22 ч.

Това ще бъде първата среща в историята между тези отбори в елиминациите на мондиал.

На официални турнири това ще бъде едва вторият им сблъсък. На световното първенство през 1966 г. двата тима се срещат в груповата фаза, като тогава победата е за аржентинците с 2:1.

Освен това отборите са изиграли и 13 приятелски срещи (6 победи за Испания, 5 за Аржентина и 2 равенства).

През март тази година Аржентина и Испания трябваше да се срещнат в рамките на Финалисима - мачът между носителя на Копа Америка и шампиона на Европа, в Катар.

Заради конфликта в Близкия Изток в крайна сметка обаче срещата беше отменена.

"Гаучосите" на Лео Меси ще защитават във финала титлата си от Катар 2022.