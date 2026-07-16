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https://www.24chasa.bg/sport/article/23233393 www.24chasa.bg

Джуд Белингам разкри какво са си казали с Лео Меси

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Лео Меси и Джуд Белингам са на тревата след сблъсък. Снимка: Ройтерс

Полузащитникът на националния отбор на Англия Джуд Белингам коментира епизода с Лионел Меси по време на полуфиналния мач от световното първенство срещу Аржентина (1:2).

Той се случи през първото полувреме, след като аржентинците получиха право да изпълнят фаул след груби действия срещу Меси.

„Обсъждахме нарушението на правилата. Нищо сериозно. Всеки ще раздуха това и ще го изкара голям проблем, но не се случи нищо сериозно.

На мен ми се стори, че в предишната ситуация имаше фаул. Меси каза: „А какво ще кажеш за това как вие играхте срещу мен?". Аз отговорих: „Ти си достатъчно силен, за да го издържиш". Разбирате ли какво имам предвид?

Аз съм на страната на губещите, много боли, но е привилегия да играеш срещу един от най-добрите", разказа Белингам.

Лео Меси и Джуд Белингам са на тревата след сблъсък. Снимка: Ройтерс

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