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https://www.24chasa.bg/sport/article/23233598 www.24chasa.bg

Никола Цолов постави рекорд по победи във Формула 2

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Никола Цолов

Никола Цолов е дебютант във Формула 2, но вече има рекорд.

Българският пилот на "Кампос рейсинг" е най-много победи в първите 14 старта. Цолов вече има 6, след като спечели и двете състезания в последния кръг от кампанията на „Силвърстоун".

Първите две места в тази класация се заемаха от звезди във Формула 1 Шарл Льоклер и Джордж Ръсел - съответно с 5 и 4 победи. След това и двамата станаха шампиони във Формула 2 – пилотът от Монако през 2017, а британецът през 2018.

Леклер и Ръсел държат и рекорда за най-много победи в рамките на един сезон в историята на Формула 2 – по 7 спечелени състезания.

Шарл го постигна през 2017 със 7 победи и 10 подиума в 22 старта, а Джодрж - през 2028-а също със 7 победи, но с 11 подиума в 24 състезания.

В момента Никола Цолов е начело в генералното класиране със 141 точки, втори е Габриеле Мини (Ит) със 124. През този уикенд е Гран при на Белгия. 

Никола Цолов

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