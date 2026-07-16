Доналд Тръмп ще е първият в историята държавен глава, който ще връчи трофея на световния шампион

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Американският президент Доналд Тръмп ще присъства на финала на световното първенство между Испания и Аржентина в неделя в Ийст Ръдърфорд, Ню Джърси и лично ще връчи купата на победителя.

Така първи път в историята държавен глава, а не президентът на ФИФА (Джани Инфантино в случая), ще даде трофея в ръцете на капитанa на шампионите (Родри или Лео Меси).

До момента президентът Тръмп стоеше встрани от турнира като поява.

Единствената му по-ярка намеса бе около отмененото наказание с червен картон на американския нападател Фоларин Балогун. Тръмп се обади на Инфантино да го помилва и той скандално го направи.