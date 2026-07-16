България ще играе с Дания и Румъния в европейските квалификации

България ще играе Дания и Румъния в група D във втория етап на предварителните квалификации за европейското по баскетбол през 2029 година, определи изтегленият в германския град Мюнхен жребий.

Мачовете ще се проведат през август и ноември, както и февруари догодина.

България ще гостува на Румъния на 30 август в първата си среща от тази фаза, а на 26 ноември предстои домакинството срещу Дания. Националите ще посрещнат Румъния на 25 февруари догодина, а три дни по-късно ще изиграят и гостуването си в Дания в последния си двубой от групата. Надеждите са отново да разчитаме на баскетболист №1 на Европа Александър Везенков.

Предквалификациите протичат в три етапа, като победителите в четирите групи от втората фаза ще се класират за същинските квалификации.

Останалите осем състава ще трябва да преминат през третия етап, като там ще се съберат с шестте отбора от първата фаза, които пропускат втория етап. Те ще бъдат разделени в четири групи, а победителите ще заслужат място в същинските квалификации.