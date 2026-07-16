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Държавното по плуване ще е квалификация за 2 световни първенства

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Плуване - снимката е илюстративна Снимка: Архив

578 състезатели от 63 клуба ще вземат участие в Държавното лично-отборно първенство по плуване за мъже, жени, юноши и девойки старша възраст, което ще се проведе на столичния басейн "Диана". Стартовете са от 16 до 19 юли.

Програмата предвижда сутрешни серии и финални плувания в късните следобедни часове.

Държавният шампионат дава възможност за покриване на нормативи за световното първенство в 25-метров басейн, което ще се проведен в Пекин, Китай от 1 до 6 декември, както и за световното първенство в 50-метров басейн в Будапеща, Унгария през лятото на 2027г.

Освен най-добрите български плувци в първенството ще се включват представители на Турция, Северна Македония и Босна и Херцеговина.

Плуване - снимката е илюстративна Снимка: Архив

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