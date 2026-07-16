Треньорът на "Левски": Все ми е тая за трансфери, фокусът е само и единствено върху "Дунав"

Треньорът на „Левски" Хулио Веласкес сподели, че тимът му влиза в новия шампионат със същото желание и страст, с което е бил и през миналата година, когато завоюва титлата. Утре "сините" започват защитата на трофея от миналата година. В 21,15 ч на "Герена" "Левски" приема новака "Дунав" (Русе).

„Има играчи, които са в процес на възстановяване. Най-голям шанс да попадне в групата има Сула. Той ще бъде в нея. Останалите, на които им е необходимо, продължават с процеса на възстановяване. Що се отнася до играчите, които играха във вторник, се възстановяват по план. Останалите се подготвят също както трябва", започна Веласкес.

„Съвсем различни обстоятелства ще предложи новият сезон в Първа лига. Влизаме със същото желание и страст, както през миналата година. Имам огромно уважение към абсолютно всички противници. Не мога да отлича отбори, които да са най-големите конкуренти. По един и същ начин подхождаме към всички противници. Ще гледаме отново мач за мач", продължи испанският специалист.

„Ако има подценяване, то би била грешка, която ще ни доведе до провал. Ако останем скромни, опитвайки се да бъдем най-добрата версия на себе си, ще имаме голям шанс за краен успех. Това, което виждам в играчите и целия спортно-технически щаб е огромен фокус върху следващия мач, както е било и досега. Изненадата зависи от очакванията на всеки един. Ние ще изберем най-добрите 11, слагайки на кантар всички обстоятелства, от които зависи изборът ни. Във връзка с въпроса и задължаващото правило да играе българин до 23 години това също ще ни доведе до там да преценяваме кой е най-доброто решение", каза още испанецът.

„Фокусът ми е само към „Дунав". Все тази ми е за всички въпроси за трансфери. Само за утрешния мач мисля. Имаме мач за първенството вкъщи, изключително важен мач. Гледах контролните мачове на „Дунав". Запознат съм как играят и във фаза атака, и във фаза защита. Наясно сме с тях", завърши Веласкес.