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Меси: Финалът с Испания ще бъде специален

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СНИМКА: РОЙТЕРС

Аржентинският нападател Лионел Меси коментира финала на световното първенство по футбол срещу Испания. Битката за титлата на мондиала ще се реши в неделя. Началният час е 22.

„Испания е огромен отбор с невероятни играчи. Познавам този отбор много добре. Следя тези играчи и знам техните възможности. Няколко от тях представляват "Барселона" – клуб, който много обичам и продължавам да следя. Ще бъде специален мач за мен", цитира Меси Mundo Deportivo.

В полуфиналите на световното първенство през 2026 г. Аржентина победи Англия след обрат (2:1), а Испания победи Франция (2:0).

СНИМКА: РОЙТЕРС

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