“Интер” продължи серията си с финалисти от 1982 г., но тази на “Байерн” спря

Изходите от полуфиналните двубои на мондиал 2026 дадоха възможност на “Интер” да продължи своя впечатляваща серия, а същата такава на “Байерн” до момента бе спряна.

Италианският гранд ще има свой представител в отбор финалист на световното за 12-и пореден път - от 1982 г. в Испания.

И това е донеслият победата срещу Англия Лаутаро Мартинес. Той бе играчът на “Интер” и във финала преди 4 г., спечелен от Аржентина след изпълнение на дузпи срещу Франция.

Слизайки надолу хронологично, през 2018 г. във финала футболисти на “Интер” са хърватите Иван Перишич и Марсело Брозович (падат 2:4 от Франция). На мондиал 2014 Родриго Паласио, Рики Алварес и Уго Кампаняро са в състава на Аржентина, загубил с 0:1 от Германия. 4 г. по-рано Уесли Снайдер е в тима на Нидерландия при 0:1 от Испания.

На мондиал 2006 световни шампиони с Италия стават Фабио Гросо и Марко Матераци (след дузпи срещу Франция). Роналдо прави Бразилия първенец на планетата през 2002 г. (2:0 над Германия). Той играе и във финала 4 г. по-рано при 0:3 от Франция, в чийто отбор пък е съотборникът му в “Интер” Юри Джоркаеф.

На мондиал 1994 Никола Берти е в националния на Италия, която губи с дузпи финала срещу Бразилия. 4 г. преди това германското трио на “нерадзурите” Лотар Матеус, Андреас Бреме, Юрген Клинсман е с основна роля за световната титла на бундестима (бие 1:0 Аржентина).

През 1986 г. Даниел Пасарела е в състава на шампиона Аржентина, но контузен. Карл-Хайнц Румениге пък играе за немците.

И при старта на серията 4 г. по-рано Алесандро Алтобели, Джузепе Бергоми и Габриеле Ориали вдигат купата с Италия (3:1 над Германия).

“Байерн” също стартира тогава своето неизменно присъствие. Сега обаче и тримата футболисти на германския колос в полуфиналите бяха пренасочени да играят за третото място. Хари Кейн и Англия бяха обърнати от Аржентина. Французите Дайо Упемакано и Майкъл Олисе бяха част от сивия фон, в който се превърнаха “петлите” при 0:2 от Испания.