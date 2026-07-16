Британският премиер иска от ФИФА наказание за Аржентина и Меси заради лозунга за Фолкландските острови

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Британското правителство поиска разследване от ФИФА на играчи на Аржентина, носещи знаме „Малвински острови" (по-известни като Фолкландските острови у нас) след поражението на Англия снощи.

Британското правителство подкрепи призивите за разследване на политизирането на мача и настоя: „Световното първенство може да не е наше, но Фолкландските острови определено са."

Говорителката на Киър Стармър също така заяви, че той „пожелава успех и на двата отбора на финала, особено на Испания".

След драматичната загуба на Англия с 1:2 от Аржентина в Атланта избухна яростен спор, след като играчи на Аржентина бяха обвинени във „подстрекателство към война", защото носеха транспарант, на който се твърди, че Фолкландските острови принадлежат на тях.

Великобритания има суверенитет от почти 200 години, като за първи път е стъпила на необитаемите острови през 1690 г. През 2013 г. 99,8% от жителите гласуваха да останат британска отвъдморска територия.

Транспарантът „Las Malvinas son Argentinas" беше държан от няколко звездни играчи, а капитанът Лионел Меси танцуваше до нея - въпреки забраната на ФИФА за политически символи.

Това предизвика призиви играчите да получат забрани за един мач, подобни на тези, които УЕФА наложи на испанските футболисти, скандирали „Гибралтар е испански", след като победиха Англия на финала на Евро 2024.

Членове на аржентинския отбор накарат тълпата да млъкне, докато вдигат знамето, нарушавайки правилата на ФИФА за политически изявления във футбола

Враждебността датира от десетседмичната война през 1982 г., когато аржентинско нахлуване на Фолкландските острови беше спряно от британците с цената на 907 живота.

Това се пренесе и във футбола четири години по-късно, когато Марадона отбеляза скандалния си гол „Божия ръка" в четвъртфиналния сблъсък на Световното първенство през 1986 г.

Той използва юмрук, след като отбеляза първия гол при победата над Англия с 2:1, а знакът отново бе изтълкуван като послание за спорните острови.

Капитанът на "Тотнъм" Кристиан Ромеро и защитникът на "Манчестър Юнайтед" Лисандро Мартинес и празнуваха със спорния банер след последния съдийски сигнал, което меко казано не се прие добре в Англия.

Министърът на бизнеса Питър Кайл заяви днес, че е „напълно неуместно" да се развява банерът, хвалейки Англия за това, че е действала с достойнство в „реален контраст с това, което видяхме с аржентинския отбор".

Говорителят на Даунинг стрийт заяви, че всяко потенциално действие е „въпрос на ФИФА", но на въпроса дали премиерът е съгласен с министъра от кабинета си, че трябва да има разследване, те отговориха: „Бих повторил тази позиция."

Андрю Грифит, министър в сянка от Консервативната партия, заяви: „Капитулацията на лейбъристите в Чагос ни накара да изглеждаме слаби, а британската територия е за грабване. Фолкландските острови са британски. Който и да е спечелил футбола. Това идиотско поведение от страна на Аржентинците беше очевидно против правилата на ФИФА. Те трябва да бъдат наказани."

Той добави: „ФИФА глоби нашите играчи за носене на макове през 2016 г. Те забраниха испански играчи през 2024 г. Поведението на аржентинските играчи вчера беше отвратително и обида за жителите на Фолкландските острови. Защо ФИФА не трябва да забрани на играчите на Аржентинците да участват в финала?"

Шокиращи кадри, направени от трибуните, показват как аржентинският отбор държи пръсти на устните си, преди да вдигне знамето на Фолкландските острови.

По-късно Ло Селсо внимателно постави знамето на терена, докато отборът се подиграваше на английските фенове.

Шотландският депутат от Консервативната партия Мърдо Фрейзър каза: „Едно нещо трябва да се изясни много ясно тази сутрин. Фолкландските острови никога не са принадлежали на Аржентина. И никога няма да принадлежат."