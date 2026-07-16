"Левски" - "Университатя" е най-непредвидимият дуел за Шампионската лига

Сблъсъкът между “Левски” и “Университатя” (Крайова) от втория предварителен кръг на Шампионската лига е най-непредвидимият.

Това сочи анализ на Football Meets Data. Според платформата шансовете на двата тима да продължат към следващия кръг са почти равни. Българският първенец има вероятност от 48% да елиминира “Университатя” в дуела помежду им. За румънците пък към момента са дават 52%.

Само при още една двойка шансовете са толкова изравнени. Това е “Сабах” (Азер) - КуПС (Фин), като анализът показва абсолютно същите стойности, както при дуела между българския и румънския първенец. В останалите 10 от шампионския поток на турнира единият от отборите има ясно изразено предимство поне според платмоформата.

Румънците стигнаха до мачовете с “Левски” след рутинна победа 1:0 в реванша над “Витебск”. Първият мач бе спечелен убедително от “Университатя” с 4:1.

Първият епизод от битката между столичани и тима от Крайова е следващата сряда в 20,30 ч на “Герена”. УЕФА вече определи и съдията на двубоя. Това ще бъде Адам Ладебек от Швеция. Той вече е ръководил мач на “сините”. Ладебек бе главен арбитър на срещата от плейофа за Лигата на конференциите между българския тим и гранда “Айнтрахт” (Франкфурт) в София, завършил 1:1 с фамозен гол в последната секунда на Асими Фадига от “Левски”. Помощници ще са сънародниците му Мехмут Чулум и Даниел Юнг. Четвъртият рефер Мохамед ал Хаким също е от скандинавската страна.

Реваншът е 7 дни по-късно отвъд Дунава, отново от същия час. Както е известно, за гостуването “сините” няма да разчитат на привържениците си, тъй като

получиха наказание от УЕФА за расистко и/или дискриминационно поведение

от страна на феновете си по време на двубоя в Баня Лука срещу “Борац” от първия кръг на най-комерсиалния турнир.

Иначе реваншът между “сините” и босненския първенец (4:1 за "Левски") е най-посетеният от всички срещи в първия кръг на турнира на богатите. Според данните на “Герена” са присъствали точно 17 хил. зрители. Интересното е, че следващият съперник на българския тим - “Университатя”, е на трето място по публика. В реванша на шампиона на Румъния срещу този на Беларус “Витебск” 1:0 има 14 хил. Трябва само да се отбележи, че стадионът на следващия опонент на “сините” е с капацитет от близо 30 хил. места.

В същото време Football Meets Data, която се позовава на анализаторите на всички евроучастници и на собствен компютърен симулатор, продължава да твърди, че “Левски” ще играе в същинската фаза на Лигата на конференциите. Според проучването

нито един друг роден тим няма да прави компания на шампиона на България

в европейските турнири. “Сините” имат гарантиран плейоф до момента след преминаването на кръг I на Шампионската лига. Още едно отстраняване на съперник ще значи със сигурност ще играчите на Хулио Веласкес ще играят наесен в най-новия турнир на УЕФА.

Иначе днес “Левски” започва похода към защитата на титлата си в първенство. На “Герена” шампионът на България приема новака “Дунав”. Двубоят е от 21,15 ч. Със сигурност треньорът на тима Хулио Веласкес ще направи няколко промени с оглед на сгъстената програма, която очаква отбора му.

“Ако има подценяване, това би било грешка, която ще ни доведе до провал. Изненадата зависи от очакванията на всеки един. Ние ще изберем най-добрите 11, слагайки на кантар всички обстоятелства, от които зависи изборът ни. Във връзка с правилото да започва като титуляр българин до 23 години - това също ще ни доведе дотам да преценим кое ще е най-доброто решение. Относно трансферите всичко ми е все тая, фокусът ми е върху мача с “Дунав”, абсолютно и единствено. Има мач за първенството, фокусът ми е само върху него”, каза треньорът на “сините” Хулио Веласкес.