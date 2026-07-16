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Белгийски специалист в спринта направи хеттрик на "Тур дьо Франс"

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Тим Мерлие излезе за награждаването със сина си Жул. Снимка: Ройтерс

Хеттрик от победи направи специалистът в спринта Тим Мерлие в колоездачната обиколка на Франция.

Белгиецът намери правилното място и бе най-бърз в 12-ия етап, като донякъде имаше и късмет, защото зад него и останалите на първите позиции стана масово падане, в което много пострада колумбийският ветеран Фернандо Гавирия. 

С финала в Шалон сюр Сон на практика свършиха изцяло спринтьорските етапи и колоната отново тръгва към планините.

В генералното класиране четирикратният шампион Тадей Погачар от Словения запази аванса си от 3:36 мин пред Йонас Вингегор (Дан). 

Тим Мерлие излезе за награждаването със сина си Жул. Снимка: Ройтерс

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