ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Взривове отекват в центъра на Дубай

Времето София 29° / 29°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23236459 www.24chasa.bg

Борбата отказа пак нов изборен конгрес

848
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Шамил Мамедов

Управителният съвет на федерацията по борба отказа да свика извънредно изборно събрание и сега единственият шанс на клубовете е да заведат дело в съда.

46 от членовете на централата поискаха изборен конгрес. Трима от тях се отказали от парафа си, а още трима са били изключени по време на заседанието на УС, което е гледало подписката. Причината - липса на дейност.

Така втора подписка за свикването на общо събрание се проваля, поне към момента.

В същото време от федерацията обясниха, че са били покрити над 400 хиляди лева дългове, натрупани при управлението на Христо Маринов и Гриша Ганчев. Повечето от тях били към Министерството на спорта, но имало и осигуровки на състезатели.

Шамил Мамедов, който бе категорично нежелан от федерацията, спечели първото място в свободния стил на рейтинговия турнир в Унгария.

От втората ни група състезатели на турнира само един стигна до финал за бронза, и то защото не се бори. Съперникът на Айкан Сеид се контузи и така той служебно, без нито един мач, стигна 1/2-финал.

Шамил Мамедов

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Други спортове

Последно от

България днес

Последно от

Хай Клуб

Водещи новини

Как да мислим за парите си днес - вече не е важно каква е лихвата, а къде да инвестираме (Видео)