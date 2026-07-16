Борбата отказа пак нов изборен конгрес

Управителният съвет на федерацията по борба отказа да свика извънредно изборно събрание и сега единственият шанс на клубовете е да заведат дело в съда.

46 от членовете на централата поискаха изборен конгрес. Трима от тях се отказали от парафа си, а още трима са били изключени по време на заседанието на УС, което е гледало подписката. Причината - липса на дейност.

Така втора подписка за свикването на общо събрание се проваля, поне към момента.

В същото време от федерацията обясниха, че са били покрити над 400 хиляди лева дългове, натрупани при управлението на Христо Маринов и Гриша Ганчев. Повечето от тях били към Министерството на спорта, но имало и осигуровки на състезатели.

Шамил Мамедов, който бе категорично нежелан от федерацията, спечели първото място в свободния стил на рейтинговия турнир в Унгария.

От втората ни група състезатели на турнира само един стигна до финал за бронза, и то защото не се бори. Съперникът на Айкан Сеид се контузи и така той служебно, без нито един мач, стигна 1/2-финал.

